F1. Pracownicy McLarena chcą powrotu Martina Whitmarsha do zespołu?

Gazeta Daily Mail podaje, że część kadry stajni z Woking zaniepokojona dalszymi problemami na torze, mimo zakończenia współpracy z Hondą, miała zaproponować złożenie wizyty u Martina Whitmarsha. Brytyjczyk w latach 2009-2013 pełnił funkcję szefa zespołu McLarena, natomiast jego pracownikiem był od 1988 roku.

„Ludzie z McLarena powiedzieli, że chcą wysłać mi list o obecnej sytuacji. Odpowiedziałem im, żeby nie wysyłali go do mnie, lecz do Mansoura [Ojjeha, udziałowca zespołu]” – potwierdził Whitmarsh. „Kocham ten zespół i jestem bardzo zasmucony widząc do czego doszło. Potrzebna jest duża zmiana podejścia. Jest zbyt wiele polityki między głównymi osobami. Uważam, że część z nich musi ustąpić. Podzieliłem się moim punktem widzenia z Manosurem i decyzja należy teraz do udziałowców”.

Z McLarena rzekomo dochodzą głosy, jakoby personel był niezadowolony z pracy aktualnego dyrektora wyścigowego, Erica Boulliera. Z kolei w stosunku do dyrektora McLaren Racing – Zaka Browna, padają oskarżenia, iż jest zbyt skoncentrowany na potencjalnych projektach w Le Mans oraz IndyCar. Whitmarsh dodał, że podziela opinię na temat niewystarczającej koncentracji Browna na Formule 1. „Zespół zawsze był nastawiony na wygrywanie w Formule 1. To, że McLaren zmierza w innym kierunku niż pełna koncentracja na Grand Prix, przyprawia mnie o dreszcze”.

60-latek uważa też, że Tim Goss, który przed kilkoma tygodniami stracił stanowisko dyrektora technicznego McLarena, w rzeczywistości stał się kozłem ofiarnym. „Gdyby w moich drzwiach stanęła delegacja [z McLarena], nie wyrzuciłbym ich. Wiedzą gdzie mnie szukać”.

