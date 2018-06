F1. Red Bull oficjalnie przechodzi na jednostki Hondy od sezonu 2019

Producent z Tokio został partnerem austriackiego koncernu przed sezonem 2017, kiedy to związał się z jego juniorską ekipą – Toro Rosso. Stajnia z Faenzy miała pełnić funkcję poligonu doświadczalnego dla Red Bull Racing, które rozczarowane jakością jednostek Renault chciało mieć alternatywę na lata 2019-2020 w postaci drugiego dostawcy.

Postępy wykonane przez Hondę na przestrzeni sezonu 2018 okazały się być na tyle zachęcające, że Red Bull podjął decyzję o zakończeniu dwunastoletniego partnerstwa z Renault. Wszystko wskazuje na to, iż kluczowe dla tej decyzji były wydarzenia z Grand Prix Kanady, gdzie obaj producenci przywieźli pakiety poprawek i w przypadku Hondy zysk mocy szacuje się na 24 konie mechaniczne.

Christian Horner, szef Red Bull Racing: „Wieloletnie porozumienie z Hondą jest sygnałem do startu dla nowej i ekscytującej fazy w Aston Martin Red Bull Racing, którego wysiłki mają nie tylko skupiać się na wygrywaniu wyścigów, ale na naszym podstawowym celu: mistrzowskich tytułach. Tego typu decyzje zawsze podejmowaliśmy w sposób beznamiętny z tylko jednym kryterium w głowie: czy to pozwoli nam ponownie konkurować na wyższym poziomie?”

„Po ostrożnych rozważaniach i ocenie jesteśmy pewni, że partnerstwo z Hondą jest właściwym kierunkiem dla zespołu. Jesteśmy pod wrażeniem zaangażowania Hondy w Formułę 1, a także ich dynamicznych postępów poczynionych z naszym siostrzanym zespołem Scuderia Toro Rosso. Ich własne ambicje pokrywają się z naszymi. Z niecierpliwością wyczekujemy tej współpracy w najbliższych latach, a także ścigania się o najwyższe laury w F1. Chcielibyśmy podziękować Renault za ostatnie dwanaście lat, podczas których doświadczyliśmy razem wielu niesamowitych chwil. Czasem różniliśmy się w opiniach, lecz Renault zawsze pracowało nad tym, by zapewnić nam konkurencyjną jednostkę”.

Takahiro Hachigo, prezes Honda Motor Company: „Posiadanie dwóch zespołów oznacza, że będziemy dysponowali dwa razy większą liczbą danych niż dotychczas. Wierzymy, że współpraca z Toro Rosso oraz Red Bull Racing umożliwi nam zbliżenie się do naszego celu jakim są zwycięstwa w wyścigach oraz mistrzostwach. Chcemy zbudować dwa silne partnerstwa. Rozmowy przebiegały bardzo szybko dzięki otwartemu oraz pełnego szacunku podejściu Red Bulla do Hondy. Doprowadziło to do uczciwej oraz sprawiedliwej transakcji”.

Oświadczenie Renault Sport F1 Team: „Dwa lata po powrocie Renault z fabrycznym zespołem, uznaliśmy, że jest to naturalna ewolucja zarówno dla Renault i Red Bull Racing, biorąc pod uwagę ich aspiracje. W pełni koncentrujemy się na rozwoju Renault Sport F1 Team, a także naszej świeżej relacji z McLarenem”.

Wtorkowy komunikat oznacza, że Honda po raz pierwszy od 2008 roku będzie dostarczała swoje jednostki dwóm zespołom. Wówczas japoński producent posiadał fabryczną ekipę, a także zaopatrywał Super Aguri w silniki oznaczone kodem RA.

Z kolei Red Bull podczas dwunastoletniej współpracy z Renault zdobył po cztery mistrzowskie tytuły w klasyfikacji kierowców oraz konstruktorów w latach 2010-2013, wygrał łącznie pięćdziesiąt siedem Grand Prix, zdobył pięćdziesiąt dziewięć pole position oraz sto pięćdziesiąt jeden miejsc na podium.

