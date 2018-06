F1. Autosport: Red Bull podjął decyzję o zmianie dostawcy silników

goostuff 25 minut temu 0

Na to czekaliśmy - w przyszłym roku pojedynek Renault vs Red Bull Honda. W erze V8 Renault zapewnił im dominację, po zmianie na hybrydy francuskie silniki odstają od Ferrari i Mercedesa (na szczęście coraz mniej), więc kierownictwo RB wymyśliło taki model - zmiast współpracy publiczny lincz partnera. Za każdym razem kiedy widzę gębę tego Helmuta (dr Marko) mam nadzieję, że przyjdzie czas kiedy to Renault ich upokorzy. Liczę, że będzie to już za rok!