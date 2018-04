GP Chin. Williams znów bez punktów, ale z lepszą jazdą. Kubica w samolocie

race444 pół godziny temu Oceniono 2 razy 0

Bolidy Teamow Ferrari, Mercedes, Red Bull, McLaren, Haas czy Renault to bolidy duzo lepsze od Williamsa i do konca sezonu nikt tego nie zmieni. Nawet jak Kubica poprawi wszystko co mozliwe do poprawienia to w "normalnym wyscigu" punkty dla Williamsa to marzenie.