GP Chin. Hamilton 0,007 sekundy przed Raikkonenem na drugim treningu

Zakręty numer 6, 10, 11 i 16 - to miejsca, w których kierowcy mieli najwięcej problemów z opanowaniem samochodów. W tych zakrętach nie mieścili się zarówno zawodnicy z końca stawki, jak i czołówka z Lewisem Hamiltonem.

Mistrz świata znów wykręcił najlepszy czas, ale był tylko o 0,007 sekundy szybszy od Kimiego Raikkonena. W popołudniowej sesji kierowcy Mercedesa już tak bardzo nie odjechali rywalom - okazuje się, że Ferrari na ultramiękkiej mieszance jest bardzo blisko swojego głównego konkurenta.

W pierwszej czwórce za Hamiltonem i Raikkonenem Bottas i Vettel - wszyscy zmieścili się niemal w 0,1 sekundy. Piąty Max Verstappen (Red Bull) stracił 0,341 sekundy. A reszta traciła blisko sekundę i więcej.

Robert Kubica w garażu doglądał tego, jak sobie radzą kierowcy Williamsa. Powodów do hurraoptymizmu wciąż nie ma. Lepiej było po stronie Siergieja Sirotkina, który miał 16. czas popołudniu (1,8 sekundy straty do Hamiltona), ale jego pracę zakłóciło m.in. odpadnięcie lusterka. Gorzej było u Lance’a Strolla, który znów był najwolniejszy na torze. Po raz kolejny stracił ponad trzy sekundy (a dokładnie 3,665 sekundy), co może sugerować, że jego auto ma jakiś poważniejszy problem. Stroll miał też kłopot z czystymi przejazdami - wyjeżdżał poza tor i na początku sesji treningowej, i pod jej koniec.

W kolejny weekend mamy też problemy z dokręcenim koła. W Australii doświadczył tego boleśnie Hass, w Bahrajnie dotknęło to Ferrari, a tym razem padło na zespół McLaren i Stoffela Vandoorna, który musiał zaparkować auto w bezpiecznym miejscu toru. Zespół może spodziewać się kary finansowej (5 tys. euro).

Przez ostatni kwadrans treningu zaczął padać deszcz. Na tor na krótko na oponach pośrednich wyjechali Fernando Alonso, a także kierowcy Force India, Toro Rosso i Saubera. Czołówka pochowała się w garażach, chcąc uniknąć kłopotów.

W sobotę o godz. 5 trzeci trening, a od godz. 8 kwalifikacje. W niedzielę wyścig rozpocznie się o godz. 8.10.