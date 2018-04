GP Bahrajnu. Williams jedyny bez punktów i wolniejszy niż rok temu. Robert Kubica wyjaśnia

Williams jest jedynym zespołem, który w dwóch pierwszych wyścigach sezonu nie zdobył ani jednego punktu. W Australii Siergiej Sirotkin nie dojechał do mety, a Lance Stroll był 15. W Bahrajnie oba auta dojechały do mety. Kanadyjczyk był 16., a Rosjanin 17. na 17 aut, które ukończyły wyścig.

-Na tle rywali Williams nie jest w dobrym miejscu. W tej chwili nie rywalizujemy z nikim - przyznał Lance Stroll, który był zadowolony z tego, że w Bahrajnie na mecie był przed Sirotkinem.

Przez cały weekend w Bahrajnie było jasne, że Williams, jeśli nie wydarzy się seria nieprawdopodobnych wydarzeń, nie ma szans na walkę o punkty. Kierowcy otwarcie mówili o tym, że niemal wszystko w aucie wymaga poprawy. To samo potwierdziła jeszcze w piątek szefowa zespołu Claire Williams, która wprost powiedziała: samochód jest naszym największym problemem.

Po kwalifikacjach serwis racefans.net przygotował zestawienie czasów okrążeń w porównaniu z poprzednim sezonem. Czarno na białym z niego widać, żę Williams jest jedynym zespołem, który nie tylko nie poprawił się w porównaniu z 2017 rokiem, ale wręcz jego auto jest wolniejsze. I to aż o 1,3 sekundy!

- Mamy problemy z samochodem, część z nich rozumiemy, cześć nie - przyznawał Paddy Lowe.

Robert Kubica przed niedzielnym w wyścigiem w rozmowie z Eleven Sports powiedział, że kierowcy nie ponoszą winy za to, jak spisuje się auto. - To nie jest tak, że nasi kierowcy jeżdżą słabo. Trzeba po prostu podejść realistycznie do sprawy i szukać rozwiązania.

Kubica przyznał też, że zespół nie miał szans na osiągnięcie dobrych wyników w Bahrajnie, bo priorytetem było rozwiązanie problemów, które wyniknęły podczas pierwszego wyścigu sezonu, a nie praca nad ulepszeniem auta. - Musieliśmy rozwiązać pewne problemy bolidu, co odbiło się na możliwościach jeżeli chodzi o czasy okrążeń. To pokłosie tego, co zdarzyło się w Australii. Jeżeli pracuje się nad niezawodnością bolidu, a inni pracują nad szybkością, to oni robią dwa kroki do przodu, a my jeden do tyłu. Trzeba podejść do sytuacji z jajami i spróbować ją przeanalizować taką, jaka ona jest - powiedział Polak.