GP Bahrajnu. Pole position dla Vettela, wypadek Verstappena, sensacyjny Gasly

Po raz 51. Vettel ustawi się w niedzielę na pole position. Kierowca Ferrari przejechał świetne okrążenie, jako jedyny zszedł poniżej minuty i 28 sekund i wygrał kwalifikacje. Jego czas to dokładnie 1:27.958. W pierwszym rzędzie obok Vettela ustawi się Kimi Raikkonen, który przegrał z nim walkę o pierwsze pole startowe o zaledwie 0.143 sekundy.

Trzeci czas kwalifikacji miał Valtteri Bottas z Mercedesa (0.166 straty do Vettela), a czwarty był Lewis Hamilton (0.262 wolniej od Vettela). Mistrz świata będzie jednak do wyścigu ruszał z dziewiątego pola startowego - to efekt kary za wymianę skrzyni biegów. Do drugiej linii dzięki temu awansował piąty w Q3 Daniel Ricciardo (0.440 wolniej od Vettela).

Największą niespodzianką kwalifikacji był nie tylko awans Pierre’a Gasly’ego do Q3, ale też to, że kierowca Toro Rosso wykręcił najlepszy czas spoza kierowców wielkiej trójki (Ferrari, Mercedes, Red Bull), miał szósty wynik trzeciej części kwalifikacji i do niedzielnego wyścigu, po karze dla Hamiltona, będzie ruszał z piątej pozycji. Obok siebie będzie miał Kevina Magnussena z Haasa.

Z siódmego pola startowego ruszy Nico Hulkenberg (Renault), obok siebie będzie miał Hamiltona. Piątą linię utworzą Esteban Ocon (Force India) i Carlos Sainz (Renault).

Wypadek Verstappena

Emocje w kwalifikacjach do GP Bahrajnu były jednak od samego początku, głównie za sprawą Maxa Verstappena. Niespełna sześć minut przed końcem Q1 kierowca Red Bulla po uzyskaniu czwartego czasu nie opanował auta w zakręcie numer cztery i uderzył przodem w betonową ścianę. Na torze pojawiła się czerwona flaga, kwalifikacje wstrzymano, przez to część jego rywali straciła szanse wykręcenia naprawdę dobrego czasu.

W aucie Versteppena do wymiany będzie przednie zawieszenie, a Holender będzie ruszał z 15. pola startowego, bo w Q2 nie miał czym jeździć.

Zgodnie z przewidywaniami na pierwszej części kwalifikacje zakończyli obaj kierowcy Saubera oraz Williamsa. Listę pechowców uzupełnił Romain Grosjean z Haasa, który miał identyczny czas jak Fernando Alonso z McLarena, ale swoje najszybsze kółko przejechał od Hiszpana później. - Przepraszam chłopaki, kompletnie zepsułem wyjazdowe okrążenie - mówił przez radio Francuz.

W Q2 odpadli obaj kierowcy McLarena, którzy mieli najgorsze czasy w tej części. Awansu nie uzyskał także Sergio Perez z Force India oraz Brandon Hartley z Toro Rosso. - Popełniłem błąd na ostatnim zakręcie - tłumaczył się Nowozelandczyk przez radio.

Początek wyścigu w Bahrajnie o godz. 17.10 w niedzielę.