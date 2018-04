GP Bahrajnu. Ostatni trening dla Raikkonena, Williams w ogonie

Fiński kierowca Ferrari wykręcił najlepszy czas na dwóch z trzech treningów przed niedzielnym wyścigiem. Choć nie do końca wiemy, jakie były ustawienia i program jazd Ferrari, to Raikkonen wyrasta na kandydata do pole position. W sobotnie popołudnie pokonał okrążenie toru w Bahrajnie w czasie 1:29.868. Nikt inny poniże 1:30 nie zszedł.

Problemy miał jego partner z zespołu Sebastian Vettel, któremu podczas jazdy odczepił się jeden z paneli z prawej strony nadwozia. Niemiec miał piąty czas ze stratą 0.851 sekundy.

W pierwszej trójce trzeciego treningu dwaj kierowcy Red Bulla - 0.525 sekundy stracił Max Verstappen, a 0.584 Daniel Ricciardo. Weekend wciąż nie układa się dobrze dla Mercedesa, który tempem odstaje od Ferrari i Red Bulla. Lewis Hamilton miał czwarty czas (0.823 sekundy straty), a Valtteri Bottas szósty czas (0.913 sekundy straty).

W pierwszej dziesiątce trzeciego treningu znalazły się oba auta Renault (Nico Hulkenberg był siódmy, a Carlos Sainz ósmy), Pierre Gasly Toro Rosso (dziewiąte miejsce) oraz Fernando Alonso z McLarena.

Trzeci trening nie dał żadnych powodów do optymizmu kibicom Williamsa przed kwalifikacjami. Lance Stroll miał najgorszy czas kwalifikacji z blisko trzysekundową stratą do Raikkonena, Siergiej Sirotkin był przedostatni, do Fina stracił 2.595 sekundy. Co bardziej martwi, to strata szybszego Williamsa do trzeciego od końca Charlesa Leclerca, czyli ponad 0,4 sekundy.

O godz. 17 rozpoczną się kwalifikacje do niedzielnego wyścigu. Odbędą się już po zmroku i przy sztucznym oświetleniu. Nie są spodziewane opady deszczu.

Niedzielne GP Bahrajnu wystartuje o godz. 17.10.