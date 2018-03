Formuła 1. Williams zablokował pomoc finansową dla Force India

Vijay Mallya, właściciel Force India ma coraz poważniejsze problemy finansowo-prawne (przez oszustwa podatkowe grozi mu ekstradycja do Wielkiej Brytanii), a wszystko to przekłada się na zespół. Mówiło się nawet o jego sprzedaży, ale do tego nie doszło, bo nie znalazł się żaden inwestor gotowy przejąć team.

To dlatego Force India od tygodni ma problemy z zagwarantowaniem budżetu na 2018 rok. - Najbliższe cztery tygodnie będą decydujące dla naszego istnienia. Będę musiał zebrać mnóstwo kasy w krótkim czasie - przyznał Fernley w magazynie "Auto Bild".

Formuła 1 w przeszłości pomagała zespołom, które znalazły się w tarapatach finansowych. Zazwyczaj wypłacano wcześniej pewną część z należnych zespołowi zysków z komercyjnej działalności z poprzedniego sezonu. Force India też o takie rozwiązanie wnioskowała, ale pomocy nie będzie.

- Potrzebowaliśmy do tego zgody wszystkich zespołów, ale Williams to zawetował - zdradził Fernley.

Jakie były powody decyzji Williamsa, nie wiadomo.

- Mam pewien plan, który mam nadzieję, że zadziała w najbliższych dwóch - trzech tygodniach - mówił Fernley, ale szczegółów nie zdradził.

Zespół, który był zeszłoroczną rewelacją (czwarte miejsce w klasyfikacji konstruktorów), ten sezon zaczął poza punktowanymi pozycjami w GP Australii. Samochód jest w bardzo wczesnej fazie rozwoju, a inżynierowie nie mają środków, by wprowadzać kolejne ulepszenia.

Kolejny wyścig F1 już 8 kwietnia. Będzie to Grand Prix Bahrajnu.