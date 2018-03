McLaren i Force India chcą śledztwa w sprawie współpracy Haasa z Ferrari

Amerykański zespół wchodząc do F1 nawiązał bliską współpracę na poziomie technicznym z Ferrari. Wygląda to tak, że Haas korzysta z części, których Włosi nie używają. Dodatkowo, Ferrari pozwala na wykorzystywanie swojego tunelu aerodynamicznego firmie Dallara, która przygotowuje podwozia dla Haasa. To dla Amerykanów sposób na obniżenie kosztów.

Rewelacyjna forma Haasa wzbudziła podejrzenia konkurencji. Zespół Haas powstał w 2014 roku. W F1 jest od 2016 roku, a początek tego sezonu, swojego trzeciego w stawce, zaczął od piorunujących wyników. Już przedsezonowe wyniki z testów w Barcelonie najmłodszego teamu w stawce budziły zdumienie.

Podczas Grand Prix Australii kierowcy Haasa byli prawdziwą rewelacją. W kwalifikacjach przedostali się do Q3, w którym wywalczyli rewelacyjne pozycje startowe: oba auta ruszały z trzeciego rzędu, a w wyścigu Kevin Magnussen i Romain Grosjean jechali na czwartym i piątym miejscu. Do czasu. Musieli wycofać się z rywalizacji po błędach mechaników przy zmianie kół.

Konkurenci ze środka stawki poczuli zagrożenie - nie tylko w kwestii rywalizacji sportowej, ale i pod względem finansowym. W końcu, im wyższa pozycja w rankingu konstruktorów, tym większy kawałek tortu przy podziale zysku do ciebie trafia.

"Ten samochód to kopia Ferrari"

Rywale uważają, że współpraca Haasa z Ferrari jest bliższa niż pozwala na to regulamin, choć dowodów na razie nie podają. Ale domagają się niemal śledztwa.

Regulamin F1 zabrania przekazywania i odbierania informacji o elementach aut, które zespołu muszą wyprodukować samemu. Grosjean przyznał, że jego zespół korzysta z przedniego zawieszenia od Ferrari. To nie jest zabronione regulaminem, ale, jak mówi francuski kierowca, wymusza określone rozwiązania aerodynamiczne ze względu na to, jak powietrze opływa resztę auta.

Fernando Alonso nazwał auto Haasa "kopią Ferrari", a dyrektor McLarena Zak Brown powiedział: - Temu trzeba się przyjrzeć bliżej. Wiemy, że są blisko związani z Ferrari. Chodzi o to, żeby nie byli związani zbyt blisko. Wpływ jest widoczny. Niektóre części wyglądają jak z zeszłorocznego Ferrari.

"To magia? Jeśli tak, to i ja poproszę różdżkę"

- Nie wiem, jak oni to robią. To magia. Nigdy wcześniej nie było czegoś takiego w F1. Nie wiem, jak to możliwe, że ktoś kto w F1 jest od dwóch lat i nie ma do tego środków, buduje takie auto. To magia? Jeśli tak, to i ja poproszę różdżkę - mówi Otmar Szafnauer, dyrektor operacyjny zespołu Force India.

Sprawa ma zostać poruszona podczas najbliższego spotkania grupy strategicznej F1. Brown i Szafnauer twierdzą, że wiele zespołów jest za tym, by jasne były związki Ferrari z Haasem.

- Wszystkie części aerodynamiczne muszą być wytworzone przez twój zespół. Jeśli nie są, trzeba przeprowadzić śledztwo. Badania techniczne określają tylko, czy coś jest zgodne z regulaminem. Nie stwierdzą, czy to twój pomysł, czy kogoś innego. To jest prawdziwe pytanie. A na nie nie znam odpowiedzi - mówi Szafnauer.

- Może te rozwiązania są ich autorstwa, ale dziwię się, jak możesz zyskać taką wiedzę bez historii, odpowiednich narzędzi i ludzi - dodaje.

Haas odpowiada. FIA wie o wszystkim

Guenther Steiner, szef zespołu Haas, na zarzuty odpowiada tak: - Mamy zespół, który może być dumny z tego, co do tej pory osiągnął. Nie robimy niczego, co jest zabronione albo czego nie powinniśmy robić.

- Jeśli nasi rywale mają jakiś problem, powinni złożyć oficjalny protest - dodał w BBC.

FIA o całej sprawie wie. Charlie Whiting, dyrektor F1, nie ma wątpliwości, czy współpraca Haasa z Ferrari jest uczciwa. - Wiemy doskonale, jak wyglądają relacje między dwoma zespołami. Wszystko jest zgodnie z przepisami. W zeszłym roku jeden zespół miał wątpliwości, w tym roku nie ma nic co by nas niepokoiło - powiedział.