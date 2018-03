Kubica nie chciał oceniać kierowców Williamsa. "Nie mieli łatwo"

Pierwszy wyścig sezonu był pełen niepowodzeń dla zespołu Williamsa. W boldzie brytyjskiej stajni wiele rzeczy nie funkcjonowało tak, jak powinno. Lance Stroll pokusił się nawet o krytykę samochodu. Kierowca zajął 14. miejsce, ale przyznał, że na torze toczył walkę o przegranie.

Sergiej Sirotkin wypadł jeszcze gorzej, bo w jego aucie wysiadły hamulce. Rosjanin najechał jednak na foliowa torbę, która dostała się do układu. Robert Kubica nie chciał oceniać młodszych kierowców, ale przyznał, że ci mieli problemy.

- Byłoby niewłaściwe, gdybym mówił to, co myślę. Nie taka jest moja rola. Sądzę, że Lance wykonał dobrą robotę w kwalifikacjach. Nie miał łatwo, bo stracił cenny czas przed kwalifikacjami i nie mógł się do nich przygotować. To ważne, gdy ma się mało doświadczenia - mówił Kubica na antenie Eleven Sports.

Paddy Lowe przyznał, że przed kolejnym wyścigiem sezonu zespół czeka dużo pracy. - Przeanalizujemy ten weekend i zajrzymy bardziej w nasz samochód, by określić jego potencjał. Zobaczymy także, czego się nauczyliśmy po Australii - mówił Lowe po wyścigu.