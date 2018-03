GP Australii. Hamilton w innej lidze, Bottas rozbił auto

Hamilton wszystko co najlepsze zostawił na swoje ostatnie pomiarowe okrążenie. Od samego początku było wiadomo, że czas będzie rewelacyjny. W pierwszym sektorze miał już wynik lepszy o 0,4 sekundy, a do końca okrążenia błędów się wystrzegał. Linię mety przeciął w czasie 1:21.164 - to najlepszy wynik na torze Albert Park.

Czterokrotny mistrz świata w kwalifikacjach rywali wręcz zdeklasował. Kierowcy Ferrari - Kimi Raikkonen i Sebastian Vettel - oraz Max Verstappen z Red Bulla zeszli poniżej minuty i 22 sekund, ale od Hamiltona dzieliła ich przepaść. Raikkonen miał drugi czas, ale stracił 0,664 sekundy. Vettel do Fina stracił jeszcze 0,01 sekundy. Verstappen, który na wyjściu z jednego z zakrętów musiał opanować lekki uślizg tylnej osi, miał czwarty czas. Do Hamiltona stracił 0,715 sekundy.

Hamilton potwierdził, że jest wielkim faworytem do wygranej w pierwszym wyścigu sezonu. Ale pole position niczego nie gwarantuje. Dwa razy w ostatnich ośmiu wyścigach wygrywał kierowca startujący z pole position, więc dominacja Hamiltona w kwalifikacjach nie znaczy, że spraw zwycięstwa w wyścigu jest już rozstrzygnięta.

Piąty czas kwalifikacji miał ulubieniec gospodarzy Daniel Ricciardo (Red Bull). Australijczyk znów przegrał bezpośredni pojedynek ze swoim kolegom z zespołu, a do tego nie będzie startował z piątej pozycji startowej, ale z ósmej - to efekt kary za przekroczenie prędkości przy czerwonej fladze podczas piątkowych treningów.

Trzecia część kwalifikacji została przerwana już na samym początku po tym, jak na drugim zakręcie swojego Mercedesa rozbił Valtteri Bottas. Fin nie opanował auta, potężnie uderzył w bandę i mocno uszkodził auto. Bottas nie przejechał pomiarowego okrążenia, skończył kwalifikacje na dziesiątym miejscu, ale wątpliwe, by z niego startował - auto wymaga poważnych napraw, a to może skończyć się tym, że do wyścigu będzie ruszał albo z końca stawki lub alei serwisowej.

Do trzeciej części sesji kwalifikacyjnej awansowali w komplecie kierowcy Haasa i Renault. Szóste miejsce dla Kevina Magnussena, siódme dla Romaina Grosjeana, ósme dla Nico Hulkenberga, a dziewiąte dla Carlosa Sainza.

Z kierowców Williamsa tylko Lance Stroll awansował do drugiej części kwalifikacji, ostatecznie zajął 14. miejsce. Szans na jazdę w Q3 Kanadyjczyk nie miał wcale. Siergiej Sirotkin podczas pierwszej części kwalifikacji zdołał uzyskać czas lepszy tylko od Pierre’a Gasly’ego z Toro Rosso. Tor Albert Park nie jest najłatwiejszym miejscem na debiut, a dla Rosjanina to pierwszy start jako kierowca wyścigowy w F1. - Nie mogę powiedzieć, że jestem zadowolony. Straciliśmy trzeci trening, wypadliśmy z rytmu. Z wyścigu będziemy chcieli wyciągnąć jak najwięcej danych - mówił Sirotkin w Eleven Sports.

Grand Prix Australii w niedzielę o godz. 7.10.